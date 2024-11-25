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В Румунії остаточно визначились учасники другого туру виборів президента
17:35 25.11.2024 |
У Румунії після підрахунку 100% голосів у першому турі президентських виборів визначились кандидати, які зійдуться у двобої в другому турі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на результати румунської ЦВК.
На першому місці з 22,94 % підтримки несподівано лідирував незалежний кандидат - ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, який не представляє жодну партію і не має власної. Жодні соцопитування напередодні виборів не прогнозували йому виходу у другий тур, тому його перемога стала сенсацією.
На другому місці після напруженого протистояння опинилась представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії, проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі з 19,18 % голосів виборців.
Ласконі всього на 2742 голоси випередила "бронзового" призера перегонів, чинного прем'єр-міністра Марчела Чолаку.
Чолаку, який через провальний результат подав у відставку з поста лідера своєї Соціал-демократичної партії, уже заявив, що не буде оскаржувати результат голосування навіть попри таке незначне відставання від своєї опонентки.
Джорджеску є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.
Ласконі відома тим, що критикувала чинний уряд Румунії за бездіяльність щодо російських дронів, які час від часу падають на румунській території, і не виключала заборони в'їзду в Румунію для угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Зважаючи на те, що у другий тур виходять Джорджеску і Ласконі, вибори перетворюються на геополітичне протистояння - противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прозахідних виборців Румунії і здобути перемогу.
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