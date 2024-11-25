Австрійська OMV знайшла спосіб стягнути з Газпрому 230 млн євро боргу

Росія припинила постачання газу австрійській компанії OMV після того, як вона зарахувала вартість жовтневого газу в рахунок погашення боргу Газпрому за рішенням арбітражу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на численні джерела в Росії та Австрії.

OMV у листопаді 2024 року виграла арбітражний суд проти Газпрому на суму 230 мільйонів євро і вирішила забрати газ, поставлений у жовтні, як оплату цього боргу. Це перший випадок, коли європейський клієнт по суті не заплатив за газ Газпрому.

Агентство пише, що OMV зробила це зараз, бо Україна планує припинити транзит російського газу через свою територію з 2025 року, тому це був "останній шанс" отримати компенсацію.

Австрія була одним із найбільш лояльних клієнтів Газпрому в Євросоюзі. OMV купувала російський газ більше ніж 50 років поспіль (з 1968 року) і продовжувала імпортувати його навіть після початку повномасштабної російсько-української війни, коли більшість інших країн ЄС перейшли на постачання з Норвегії, США та Катару.

Проте насправді гендиректор OMV Альфред Штерн почав планувати скорочення залежності від російського газу ще у 2021 році, коли він обійняв посаду. За цей час компанія розпочала кілька арбітражних процесів проти Газпрому, списала 2,46 млрд євро своїх інвестицій у російські проєкти й зараз намагається вийти з контрактів, які діють до 2040 року.

Попри припинення прямих постачань, Австрія продовжує отримувати російський газ через Словаччину. Газпром продає газ словацькій компанії SPP, яка потім перепродає його австрійським покупцям.

Австрія, хоч і є нейтральною країною, підтримує санкції проти Росії. Відносини між країнами останнім часом погіршились, зокрема через заморожування активів Райффайзен Банку в Росії.