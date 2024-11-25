Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 18:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрійська OMV знайшла спосіб стягнути з Газпрому 230 млн євро боргу
16:57 25.11.2024 |
Росія припинила постачання газу австрійській компанії OMV після того, як вона зарахувала вартість жовтневого газу в рахунок погашення боргу Газпрому за рішенням арбітражу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на численні джерела в Росії та Австрії.
OMV у листопаді 2024 року виграла арбітражний суд проти Газпрому на суму 230 мільйонів євро і вирішила забрати газ, поставлений у жовтні, як оплату цього боргу. Це перший випадок, коли європейський клієнт по суті не заплатив за газ Газпрому.
Агентство пише, що OMV зробила це зараз, бо Україна планує припинити транзит російського газу через свою територію з 2025 року, тому це був "останній шанс" отримати компенсацію.
Австрія була одним із найбільш лояльних клієнтів Газпрому в Євросоюзі. OMV купувала російський газ більше ніж 50 років поспіль (з 1968 року) і продовжувала імпортувати його навіть після початку повномасштабної російсько-української війни, коли більшість інших країн ЄС перейшли на постачання з Норвегії, США та Катару.
Проте насправді гендиректор OMV Альфред Штерн почав планувати скорочення залежності від російського газу ще у 2021 році, коли він обійняв посаду. За цей час компанія розпочала кілька арбітражних процесів проти Газпрому, списала 2,46 млрд євро своїх інвестицій у російські проєкти й зараз намагається вийти з контрактів, які діють до 2040 року.
Попри припинення прямих постачань, Австрія продовжує отримувати російський газ через Словаччину. Газпром продає газ словацькій компанії SPP, яка потім перепродає його австрійським покупцям.
Австрія, хоч і є нейтральною країною, підтримує санкції проти Росії. Відносини між країнами останнім часом погіршились, зокрема через заморожування активів Райффайзен Банку в Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
|Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами
|США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters
|Команди Трампа та Байдена працюють «пліч-о-пліч» - Волц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кіпр розглядає можливість вступу до НАТО, - Kathimerini
|В Румунії остаточно визначились учасники другого туру виборів президента
|Австрійська OMV знайшла спосіб стягнути з Газпрому 230 млн євро боргу
|Росія згортає найбільші залізничні будівництва через борги РЖД
|Французів просять працювати 7 годин на рік безоплатно, аби наповнити бюджет
|Русал Олега Дерипаски скорочує виробництво через складну економічну ситуацію
|Україна може заповнити ніші на ринку ЄС, провівши реструктуризацію агровиробництва - єврокомісар
Бізнес
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою
|AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах