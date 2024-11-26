Британія запровадила санкції щодо 30 кораблів «тіньового флоту» РФ

Уряд Великої Британії заявив про запровадження, за його словами, найбільшого пакета санкцій проти 30 кораблів так званого «тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

30 кораблів "тіньового флоту" Росії, відповідальних за транспортування нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів лише за останній рік, у понеділок потрапили під санкції Великої Британії.

"Оскільки половина суден, проти яких сьогодні запроваджено санкції, лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів, таких як бензин, на суму понад 4,3 млрд доларів, це найбільший пакет санкцій Великої Британії у своєму роді", - пояснили в уряді.

Як зазначили там, цей крок ще більше обмежить можливості Кремля фінансувати свою незаконну війну в Україні та свою зловмисну діяльність по всьому світу, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, до 73 - більше, ніж у будь-якої іншої країни.

Оголошення про санкції прозвучало в той час, коли міністр закордонних справ Девід Леммі використовує зустріч міністрів закордонних справ G7 в Італії, щоб підштовхнути інші країни до продовження тиску на російську військову машину, паралельно із зусиллями щодо посилення військової та фінансової підтримки України.

Доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування незаконної війни Кремля в Україні.

"Російські нафтові доходи підживлюють вогонь війни і руйнувань в Україні.

Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки, щоб чинити невпинний тиск на Кремль, перервати потік грошей до його військової скарбниці, підірвати його військову машину і обмежити його зловмисну поведінку в усьому світі", - заявив Леммі.

За його словами, санкції Великої Британії працюють, і Росія стає все більш залежною від таких держав, як Північна Корея та Іран, в плані військової техніки, і навіть змушена відправляти північнокорейські війська для підтримки незаконного вторгнення.

За інформацією ЗМІ, наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде спрямований проти "тіньового флоту", який існує для обходу нафтових санкцій Заходу.