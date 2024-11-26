Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

 

Кандидатом на посаду федерального канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на дострокових виборах до Бундестагу став чинний глава уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz). Таке рішення ухвалили одноголосно на засіданні правління партії після жорстких дебатів, повідомляють у понеділок, 25 листопада, німецькі інформагентства з посиланням на учасників засідання.

Рішення ухвалено після того, як минулого тижня однопартієць Шольца, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який має значно вищий рейтинг серед виборців, відмовився висувати свою кандидатуру.

Офіційно висунення Шольца буде підтверджено на з'їзді партії 11 січня.

Розпад урядової коаліції в Німеччині та дострокові вибори

6 листопада канцлер Шольц оголосив звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) - голови Вільної демократичної партії (ВДП). У ніч на 7 листопада майже всі міністри - члени ВДП заявили, що добровільно складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН "світлофорна коаліція", що складається з СДПН, ВДП і Зелених, розвалилася.

Дострокові вибори до Бундестагу, за підсумками яких має бути сформовано новий уряд країни, відбудуться в Німеччині 23 лютого 2025 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес