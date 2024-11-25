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Французів просять працювати 7 годин на рік безоплатно, аби наповнити бюджет
15:46 25.11.2024 |
У парламенті Франції попередньо підтримали пропозицію зобов'язати громадян працювати сім годин на рік безоплатно, аби подолати дефіцит бюджету.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Запропонована сенаторкою-правоцентристкою Елізабет Дуано поправка до бюджету на 2025 рік передбачає, що французи повинні будуть працювати додаткові сім годин на рік, за які не отримуватимуть зарплату.
Водночас роботодавці повинні будуть сплачувати додаткові внески на соціальне страхування за ці відпрацьовані години.
Очікується, що захід принесе додаткові 2,5 млрд євро доходів від додаткових трудових зборів у бюджет. Водночас його все ще можуть відхилити в остаточному читанні бюджету.
Законодавці та уряд Франції обговорюють різні кроки, аби скоротити державні витрати й приборкати інфляцію. Раніше пропонували також скасувати одне з офіційних державних свят, але сторони не дійшли згоди, яке саме свято скасувати.
Уряд прем'єр-міністра Франції Мішеля Барньє у проєкті бюджету на 2025 рік, поданому до парламенту, прагне заощадити 60 млрд євро за рахунок скорочення витрат і збільшення податків.
Більшість запропонованих у проєкті заходів стосуються заможних французів і великих компаній, але деякі - наприклад плани обмежити податкові пільги на внески роботодавців на соціальне страхування для працівників з низькими доходами - вже викликали обурення профспілок.
На цьому тлі Барньє припустив, що проєкт бюджету можуть схвалити за спеціальною статтею конституції, що уможливлює його затвердження без голосування у Національній асамблеї.
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