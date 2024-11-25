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АНАЛІТИКА

Русал Олега Дерипаски скорочує виробництво через складну економічну ситуацію

 

Компанія "Русал", найбільший російський виробник алюмінію, оголосив про "оптимізацію виробництва". Компанія Олега Дерипаски планує скоротити виробництво металу на 250 000 тонн через складну економічну ситуацію. Про це йдеться на сайті Русалу.

Основна причина такого рішення - рекордне зростання цін на глинозем (сировину для виробництва алюмінію) - майже вдвічі з початку 2024 року, до понад $700 за тонну. Русал, який до повномасштабної війни контролював Миколаївський глиноземний завод в Україні, зараз змушений купувати більше третини необхідного глинозему на світових ринках за біржовими цінами.

Частка глинозему у собівартості алюмінію зросла до понад 50%, хоча зазвичай становить 30-35%.

Компанія вказує, що зростання цін на глинозем не компенсується відповідним підвищенням цін на готовий алюміній, що негативно впливає на прибутковість виробництва.

Додаткові проблеми створюють "слабка макроекономічна ситуація" і надлишок пропозиції металу на ринку, зниження попиту через уповільнення в основних галузях-споживачах (будівництво, автомобілебудування) і жорстка грошово-кредитна політика в Росії.

Довідка

Алюміній у чистому вигляді в природі не зустрічається. Його виробництво починається з видобування бокситів - алюмінієвої руди, яка містить алюміній у формі оксиду. Боксити переробляють на глинозем - порошок сіро-білого кольору - на спеціалізованих заводах, таких як, наприклад, на глиноземний завод біля Миколаєва. Боксити для Миколаївського заводу імпортувалися з країн тропічного поясу, зокрема Гвінеї, Гаяни та Бразилії.

Далі глинозем постачають на алюмінієві заводи, де шляхом електролізу з нього отримують алюміній. Первинний алюміній відливають у зливки, які надходять споживачам або використовуються для виробництва сплавів із різними властивостями та призначеннями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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