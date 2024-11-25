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США готують план на випадок вторгнення КНР на Тайвань - ЗМІ
13:51 25.11.2024 |
Сполучені Штати створять тимчасові бази для розгортання своїх ракетних підрозділів вздовж південно-західного японського ланцюга островів Нансей і на Філіппінах на випадок виникнення непередбачуваної ситуації за участі Тайваню та Китаю. Про це повідомило в неділю, 24 листопада, японське інформаційне агентство Kyodo
з посиланням на неназвані американські і японські джерела.
Згідно з планом, який, як очікується, буде розроблено у грудні цього року, США розмістять ракетні підрозділи на островах Нансей в південно-західних японських префектурах Кагосіма і Окінава, а також на Філіппінах.
Так, на островах Нансей буде розгорнуто полк морської піхоти Корпусу морської піхоти США, який має на озброєнні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та інше озброєння. Сили оборони Японії переважно займатимуться матеріально-технічним забезпеченням морського підрозділу, в тому числі постачанням палива і боєприпасів.
А вогневі підрозділи великої дальності американського оперативно-тактичного підрозділу, призначеного для роботи в комплексному середовищі, включаючи повітря, землю, воду, космос, кіберпростір та інформацію, буде розміщено на Філіппінах, зауважує Kyodo.
У лютому 2023 року Сполучені Штати і Філіппіни домовилися про збільшення кількості баз, доступних для використання американськими військовими на Філіппінах, з п'яти до дев'яти. Очікується, що ці бази будуть використані під час надзвичайної ситуації на Тайвані.
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