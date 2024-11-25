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АНАЛІТИКА

Уряд Британії відкрив вакансію переговірника з ЄС

 

Уряд Великої Британії наймає переговірника, який допоможе здійснити "перезавантаження" відносин з ЄС.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В оголошенні про вакансію йдеться про те, що посадовець відповідатиме за відносини уряду з Європейським Союзом і переговори з ЄС "щодо ключових інтересів Великої Британії", зокрема, у сфері торгівлі, безпеки та прикордонної політики.

Прем'єр-міністр Кір Стармер зобов'язався "перезавантажити" відносини між Великою Британією та ЄС і раніше заявляв, що прагнутиме укласти кращу угоду про торгівлю, ніж та, яку уклав Борис Джонсон наприкінці 2020 року.

Однак прем'єр-міністр заявив, що перезавантаження не означає відмову від Brexit.

В оголошенні про вакансію, опублікованому на сайті Кабінету міністрів, нова роль переговірника описується як "високопоставлена керівна посада, яка буде перебувати під значним громадським контролем і політичною увагою".

Посадовець діятиме як старший і особистий представник прем'єр-міністра на міжнародних самітах і зустрічах. Діапазон заробітної плати становить від 153 тисяч до 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Стармер заявив, що хоче зміцнити відносини з ЄС. У жовтні він здійснив свій перший візит до Брюсселя після того, як став прем'єр-міністром, де його тепло прийняла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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