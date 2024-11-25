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АНАЛІТИКА

Картки UnionPay, видані «Газпромбанком», припиняють роботу за межами РФ через санкції

 

Банки понад десяти країн припинили обслуговування карток китайської платіжної системи UnionPay, випущені російським "Газпромбанком", який нещодавно потрапив під санкції США.

Зокрема, про припинення обслуговувати такі карти повідомили клієнти банків у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Німеччині, Катарі, Казахстані, Угорщині, В'єтнамі, Таїланді, Тунісі, Узбекистані, Південній Африці та Південній Кореї, передає Суспільне із посиланням на видання Türkiye.

За словами користувачів, вони не можуть зняти готівку або здійснити оплату карткою.

Водночас функції грошових переказів через застосунок "Газпромбанку" поки що не заблоковані.

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

"Газпромбанк" - третій за розміром активів російський держбанк - був одним із останніх фінансових мостів між Росією та світом: він зберігав доступ до SWIFT і проводив розрахунки в євро. Тепер, за словами аналітиків, платежі ЄС за енергоресурси через Газпромбанк, найімовірніше, стануть неможливими. Це відбудеться наприкінці 2024 року, коли закінчиться термін тимчасової ліцензії Мінфіну США.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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