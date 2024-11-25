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АНАЛІТИКА

Путін підписав закон про заборону «пропаганди чайлдфрі» в РФ

 

Президент Росії Путін підписав закони про заборону "пропаганди" відмови від дітонародження та про заборону всиновлювати в РФ дітей для громадян країн, де дозволена "зміна статі". Відповідні документи були опубліковані у суботу, 23 листопада, на російському порталі правової інформації.

Нормами про заборону "пропаганди" відмови від дітонародження ("чайлдфрі") була доповнена стаття 6.21 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ про "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин і уподобань, зміни статі" та шість федеральних законів, які заборонять використання "пропаганди чайлдфрі" у фільмах, ЗМІ, інтернеті та рекламі.

У законі уточнюється, що поширення інформації про чернечий спосіб життя та обітницю безшлюбності не вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Порушникам статті 6.21 КпАП може загрожувати штраф від 50 до 400 тисяч рублів для фізичних осіб, від 400 до 800 тисяч для посадових осіб та від двох до п'яти мільйонів для юридичних осіб.

Путін також підписав документ, яким вносяться зміни в Сімейний кодекс РФ. В одну з його статей буде додано примітку про заборону на усиновлення дітей з РФ для громадян держав, у яких дозволена зміна біологічної статі.

У червні 2024 року заступник очільника російського міністерства юстиції Всеволод Вуколов заявляв, що "рух чайлдфрі" треба визнати в Росії "екстремістським" - за аналогією з "міжнародним рухом ЛГБТ".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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