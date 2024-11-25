Деякі рішення Байдена щодо України можуть допомогти Трампу, - Bloomberg

В останні місяці свого правління президент США Джо Байден прагне зміцнити позиції України щодо Росії. Це пов'язано з тим, що Дональд Трамп пообіцяв швидко покласти край війні після приходу до Білого дому у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Серед останніх кроків Байдена видання наголошує на дозвіл Києву вражати військові цілі в глибині території РФ, що було негайно розцінено Москвою та табором обраного президента США Дональда Трампа як непотрібна ескалація.

Також цього тижня Білий дім схвалив постачання протипіхотних мін, списав майже 5 млрд доларів боргу та запровадив санкції проти великого російського банку, який обробляє платежі за продаж природного газу.

За словами людини, знайомої з позицією США, ці кроки, як і інші, які ще розглядаються, є частиною плану Байдена зробити якнайбільше для посилення України до вступу Трампа на посаду. Оскільки, як пише Bloomberg, заяви республіканця про якнайшвидше завершення війни, ймовірно, означають врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Джерело видання заявило, що стратегія покликана допомогти президенту Володимиру Зеленському, показавши, що Україна має потенціал для вжиття заходів у відповідь проти Росії, якщо вона продовжить військові дії.

Це не означає, що недавні кроки Байдена будуть зовсім неприємні Трампу, який міг би використати сильнішу Україну як розмінну монету для досягнення врегулювання, яке він міг би представити як перемогу. Навпаки, деякі рішення можуть бути на користь республіканцю, сказала Шелбі Магід, яка є заступником директора Євразійського центру Атлантичної ради.

"Деякі рішення, які Байден приймає зараз, можуть допомогти Трампу, ймовірно, поставивши його у вигідніше становище для припинення війни, а Україну - у вигідніше становище для будь-яких переговорів", - заявила вона.