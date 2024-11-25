Трамп обрав міністром фінансів ексменеджера фонду Сороса

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. У ніч на суботу, 23 листопада, він оголосив у власній соціальній мережі Truth Social, що має намір призначити на цю посаду інвестора та мільярдера Скотта Бессента.

За словами Трампа, Бессент "користується загальною повагою як один із провідних міжнародних інвесторів і геополітичних та економічних стратегів світу" і давно є затятим прихильником американської промисловості та принципів політики "Америка передусім".

"Скотт підтримуватиме мою політику, яка стимулюватиме конкурентоспроможність США і припинить несправедливі торговельні дисбаланси, працюватиме над створенням економіки, що ставить зростання на передній план, особливо за рахунок нашого майбутнього світового енергетичного панування", - заявив Трамп.

62-річний Бессент є засновником хедж-фонду Key Square Capital Management. З 2011 по 2015 роки він обіймав посаду головного інвестиційного директора в компанії Soros Fund Management - одного з головних фондів з управління інвестиціями, що був заснований магнатом Джорджем Соросом.

Бессент: "Робити те, що хоче Дональд Трамп"

Бессент живе в Південній Кароліні з чоловіком і двома дітьми. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, він стане першим в історії США відкритим геєм-міністром фінансів, зауважує агенція AP.

Останнім часом Бессент закликав до податкової реформи у США та дерегуляції для стимулювання зростання. У статті для The Wall Street Journal він, зокрема, написав, що це буде ключовим фактором для "перезапуску американського двигуна зростання" і допоможе утримати ціни під контролем.

В одному з інтерв'ю Бессент розповів, що знайомий з родиною Трампа вже 30 років і дружить з братом новообраного президента. "Я був одним з небагатьох людей з Волл-стріт, які підтримували його", - сказав він. За його словами, робота в уряді Трампа означає, що "вона полягає в тому, щоб робити те, що хоче Дональд Трамп", і знаходити ефективні способи реалізації його політики, нагадує агенція AFP.