Велика Британія виявила підробку сертифікатів на російську нафту

Орган із застосування фінансових санкцій Великої Британії закликав компанії й банки, котрі займаються морською торгівлею нафтою, ретельно перевіряти товаросупровідні документи, попереджаючи про потенційні спроби уникнути обмеження на російську нафту в $60.

Про це повідомляє Global Trade Review, передає enkorr.

Як повідомляється, Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI) заявило, що "виявило випадки", коли компанії намагаються приховати походження російської нафти й нафтопродуктів. Ці спроби були зроблені шляхом виготовлення або фальсифікації сертифікатів походження (CO).

Велика Британія заборонила імпорт нафти й нафтопродуктів із Росії та підтримує схему обмеження цін на нафту.

Із кінця 2022 року країни G7, Європейський Союз і Австралія заборонили підприємствам надавати послуги, які сприяють морському експорту російської нафти, такі як доставка, страхування й торгове фінансування, якщо ціна на барель не нижча за $60.

Втім, незважаючи на ці заходи, є докази того, що західні компанії надають страхування суднам, що перевозять російську нафту, продану за ціною вище від обмеження, а Росія створила "тіньовий" флот, щоб пом'якшити вплив обмеження.

Експерти в галузі зазначають, що оголошення OFSI вказує на те, що західні країни готуються до посилення санкцій.

Раніше стало відомо, що ціллю 15 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде "тіньовий флот" танкерів, які російські компанії використовують для експорту своєї нафти на світові ринки.

Як повідомлялося, у жовтні міністри фінансів країн G7 пообіцяли активізувати зусилля, щоб не дати Росії ухилитися від санкцій, які стосуються стелі ціни на російську нафту. Однак подальші кроки не були детально прописані.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.