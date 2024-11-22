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Блінкен їде до Італії, щоб обговорити війну в Україні під час G7
16:37 22.11.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає до Італії для участі в роботі міністерського засідання G7, а також відвідає Ватикан для зустрічі з Папою Римським.
Про це йдеться у пресрелізі Держдепу США, передає "Європейська правда".
Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, Блінкен відвідає Ананьї та Ф'юджі, Італія, а також Ватикан з 23 по 27 листопада.
В Ананьї та Ф'юджі він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, де обговорить з партнерами низку питань, включаючи конфлікти на Близькому Сході, війну Росії проти України й безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Зазначається, що після зустрічі Блінкен вирушить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Франциском, кардиналом Пароліном і кардиналом Галлахером, щоб "обговорити нагальні міжнародні проблеми, в тому числі Близький Схід і агресію Росії проти України".
Нещодавно писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України.
Країни G7 заявили 16 листопада, що продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.
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