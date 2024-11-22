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Британська компанія допоможе Україні в розмінуванні територій природно-заповідного фонду - Міндовкілля
16:21 22.11.2024 |
Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко підписав із представниками SafeLane Global Limited і дочірньої компанії в Україні меморанадум, згідно з яким компанія допоможе Україні в розмінуванні територій природно-заповідного фонду, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Наразі близько 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Серед них - 23 національні парки та природні заповідники. Ми продовжуємо фіксувати злочини росії проти української природи та обраховувати всі збитки. На сьогодні розмір завданої шкоди довкіллю України вже оцінюється у $71 млрд", - наводять слова Власенка в повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю.
Під час зустрічі домовилися, що Міндовкілля надасть список парків і територій, насамперед доступних для обстеження. Компанія проведе нетехнічне обстеження, складе план розмінування для кожного парку, а також допоможе із залученням донорського фінансування на виконання робіт.
Зазначається, що меморандум став продовженням діалогу, започаткованого ще під час Конференції з питань протимінної діяльності в Україні-2024, UMAC-2024, що відбувалась у м. Лозанна, Швейцарія, у жовтні цього року за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко та інших українських делегатів.
SafeLane Global Limited - британська компанія, що працює, зокрема, на Близькому Сході та Європі і займається гуманітарним розмінуванням уже близько 30 років. Компанія співпрацює з ООН, урядами різних країн, а також із комерційними підприємствами.
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