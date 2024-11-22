Уряд Японії схвалив пакет економічних стимулів на суму понад $140 млрд

Уряд Японії в п'ятницю схвалив пакет економічних стимулів на суму 21,9 трлн єн ($141,7 млрд), що включає заходи підтримки населення і бізнесу.

Програма націлена на пом'якшення ефекту зростання споживчих цін для жителів Японії, а також стимулювання бізнес-інновацій та інвестицій, пише газета The Wall Street Journal. За оцінками уряду, сукупний обсяг стимулів із урахуванням інвестицій бізнесу, які будуть здійснені завдяки новій програмі, може досягти 39 трлн єн.

Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба раніше заявляв, що його уряд сфокусується на тому, щоб покласти кінець періоду дефляції в економіці та створити двигуни зростання завдяки підвищенню зарплат та інвестицій.

Схвалений владою пакет стимулів передбачає виплати в розмірі 30 тис. єн ($194) домогосподарствам із низьким доходом і додаткові виплати сім'ям із дітьми в 20 тис. єн на дитину.

Влада також планує відновити надання громадянам субсидій на оплату газу та електрики в період із січня до березня 2025 року.

Задля зміцнення ланцюжка поставок напівпровідникових компонентів і сприяння інноваціям у сфері штучного інтелекту, уряд Японії також обіцяє субсидії та іншу фінансову допомогу бізнесу, що працює в цих сферах. На ці цілі буде виділено 10 трлн єн у період до 2030 фінансового року.

Влада країни також має намір обговорити можливість підвищення стелі неоподатковуваного доходу, яку наразі встановлено на рівні 1,03 млн єн. Підняття стелі могло би стати стимулом для людей, зайнятих неповний день, працювати більше, що, ймовірно, дало б змогу Японії пом'якшити проблему хронічного дефіциту робочої сили і підтримати споживчі витрати, пише WSJ. Такий крок, однак, скоротить податкові доходи японського бюджету.