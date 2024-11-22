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Американський інвестор зацікавився купівлею «Північного потоку-2", – ЗМІ
12:16 22.11.2024 |
Американський інвестор Стівен Лінч просить уряд США дозволити йому взяти участь у торгах із купівлі газопроводу "Північний потік-2", коли його виставлять на продаж.
Як пише The Wall Street Journal, інвестор вважає, що угода щодо російського трубопроводу послужить довгостроковим інтересам США, передає Forbes.
За даними видання, у лютому 2024 року Лінч запросив дозвіл міністерства фінансів США, який дозволить йому вести переговори із субʼєктами, які перебувають під санкціями.
У листі Лінча Мінʼюсту США йдеться про те, що в січні 2025 року в процесі банкрутства оператора "Північного потоку" настане термін для реструктуризації боргу компанії або її ліквідації.
Він стверджує, що після завершення війни і у Росії, і у її колишніх клієнтів у Європі "виникне спокуса включити трубопровід незалежно від того, кому він належить".
Він начебто сказав чиновника, що американське володіння газопроводом стане важелем впливу на будь-які мирні переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні та служити довгостроковим інтересам США.
За словами джерел, він вважає, що може купити оператора, оціненого приблизно в $11 млрд, за копійки. Багато інвесторів, на його думку, не братимуть участі в торгах через геополітику, а інші претенденти не відповідатимуть інтересам США.
57-річний Лінч прожив близько 20 років у Москві, WSJ описує його як бізнесмена, який успішно купував російські активи дешево і заробив собі репутацію одного з небагатьох американських інвесторів, здатних орієнтуватися в складних ділових і політичних умовах. Зокрема, 2022 року Мінфін США дав йому дозвіл на купівлю швейцарської "дочки" "Сбєрбанку" після введення санкцій проти материнської компанії.
"Північний потік" і "Північний потік - 2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським "Газпромом" для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини дном Балтійського моря.
Що сталося з "Північними потоками"
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".
Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
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