Іран запустить нові та вдосконалені центрифуги у відповідь на резолюцію МАГАТЕ

Тегеран у відповідь на ухвалення Радою керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) резолюції щодо Ірану запустить значну кількість удосконалених центрифуг зі збагачення урану, заявили організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) і МЗС країни.

"Глава ОАЕІ розпорядився вжити ефективних заходів, включно з запуском значної кількості нових і вдосконалених центрифуг різних типів", - ідеться у спільній заяві.

Ці заходи буде вжито для "захисту інтересів країни та подальшого розвитку мирної ядерної промисловості відповідно до зростання національних потреб і в рамках прав і зобов'язань Ірану за Угодою про всеосяжні гарантії", наголошується в заяві.

Тим часом у МЗС республіки наголосили, що Іран, як і раніше, готовий до "конструктивної взаємодії з відповідними сторонами на основі міжнародних правових принципів і стандартів".

ОАЕІ та МЗС засудили ухвалення резолюції МАГАТЕ як "політично мотивований, нереалістичний і контрпродуктивний крок".

Раніше повідомлялося, що Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка засуджує Іран за нездатність повною мірою співпрацювати з агентством щодо ядерної проблеми.

Дев'ятнадцять членів Ради директорів МАГАТЕ проголосували за резолюцію, тоді як Росія, Китай і Буркіна-Фасо виступили проти, 12 утрималися й один не голосував.

Резолюцію висунули Франція, Німеччина і Велика Британія за підтримки США.