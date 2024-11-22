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Глава SEC Гері Генслер достроково піде у відставку - 20 січня 2025р
11:48 22.11.2024 |
Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США Гері Генслер залишить свій пост 20 січня 2025 року - у момент закінчення президентських повноважень Джо Байдена.
Термін його служби на цій посаді завершується лише 2026 року, проте відставка глави федерального відомства США разом із приходом нового президента є звичайною практикою, зазначає Market Watch.
Обраний президент США Дональд Трамп обіцяв змістити Генслера, який має репутацію скептика щодо ринку криптовалют, з посади глави SEC у перший же день після повернення в Білий дім.
Генслер очолив SEC у квітні 2021 року, його висунув на цю посаду Байден.
Багато учасників ринку вважали позицію Генслера щодо криптовалют ворожою, оскільки SEC під його керівництвом подала судові позови проти кількох представників цього сектору, а також наполягала на тому, що криптовалюти мають регулюватися як цінні папери.
"За останній повний фінансовий рік 18% вказівок, скарг і рекомендацій SEC стосувалися ринку криптовалют, хоча на їхню частку припадає менше ніж 1% американського ринку капіталу", - йдеться в повідомленні SEC.
Очікування, що адміністрація Трампа займе більш дружню позицію щодо криптовалют, призвели до підйому вартості біткойна до нових рекордів. Курс криптовалюти впритул наблизився до позначки в $100 тис., за даними на 10:00 кч у п'ятницю він становить $99,322 тис.
Виконувати обов'язки глави відомства після відходу Генслера, ймовірно, буде один із двох представників республіканців у SEC - Марк Уеда або Хестер Пірс.
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