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АНАЛІТИКА

США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії

 

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.

За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.

Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:

Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.
Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.

15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.

Основні положення нової стратегії

* Стримування кількох ядерних суперників одночасно.
* Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.
* Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади.
* Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.

Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.

За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації - хоча й масштабна - може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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