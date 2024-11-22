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США не бачать ознак готовності Росії застосувати в Україні ядерну зброю - Білий дім
09:58 22.11.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена не вважає, що Росія має намір застосувати ядерну зброю проти України, заявила в четвер представник Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - зазначила Жан-П'єр на брифінгу, коментуючи запитання щодо можливих причин оновлення російської ядерної доктрини.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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