Російський «Газпромбанк» порадив клієнтам за кордоном терміново знімати гроші з рахунків. Напередодні він потрапив під санкції

Російський "Газпромбанк", який напередодні потрапив під санкції США, попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.

Про це пише Коммерсант.

Як повідомляється, у SMS-розсилці банку клієнтам рекомендують найближчим часом зняти готівку для оплати покупок.

21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

"Газпромбанк" залишався останнім з-поміж найбільших російських банків, щодо якого досі не були застосовані санкції.

"Санкції ускладнять можливості Кремля ухилятися від санкцій США та фінансувати та озброювати свою армію. Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні", - зазначила очільниця Мінфіну США Джанет Єллен.

Російська влада використовує цей банк для закупівлі військового обладнання та виплат солдатам. Раніше санкції проти "Газпромбанку" запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Водночас OFAC видала дві ліцензії, які дають додатковий час резидентам США, щоб згорнути операції за участю "Газпромбанку". Крім того, окремий виняток з цих санкцій пов'язаний з "дипломатичною діяльністю" російського банку, а також операціями неурядових та міжнародних організацій у РФ.

Раніше стало відомо, що останній із великих державних банків Росії, який зберігає доступ до системі SWIFT і розрахунків у основних світових валютах, - "Газпромбанк" - стане об'єктом нових санкцій США.

Банк - третій за розміром активів у Росії та є хабом для газових розрахунків із Європою.

Із початку 2023 року у "Газпромбанку" виникли проблеми з операціями в доларах після того, як американські JPMorgan Chase Bank та Bank of New York Mellon (BoNY) закрили йому кореспондентські рахунки.

Згідно з повідомленням на сайті банку, зараз йому, як і раніше, доступні перекази в євро, а також у китайських юанях та казахстанських тенге.

Раніше Україна неодноразово закликала західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT. Проте ані США, ані ЄС не зробили цього, оскільки саме цей банк було визначено урядом РФ для розрахунків за російський газ.