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АНАЛІТИКА

Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі

 

Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин обговорила у Брюсселі підвищення тарифів на імпорт російської та білоруської продукції в межах реагування на російську агресію проти України.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми провели дискусію щодо підвищення тарифів на російські та білоруські продукти. Цього тижня минає 1000 днів від початку (повномасштабної) російської агресії проти України. Країни ЄС разом із міжнародними партнерами зробили багато у відповідь на цю військову агресію для підтримки України та з метою політичного та економічного тиску на Росію як на країну-агресора. Такі зусилля продовжуватимуться. Я привітав готовність країн-членів посилювати тиск на Росію відповідно до висновків жовтневої Європейської Ради. Єврокомісія задаватиме тон у цьому», - зазначив Домбровскіс.

У цьому контексті він привітав готовність ряду країн-членів ЄС застосувати тарифи до якомога ширшого спектру російського та білоруського імпорту. Єврокомісія опрацьовує таку пропозицію. Особлива увага буде зосереджена на сільськогосподарських товарах та, ймовірно, добривах.

«Ми також зазначили, що ця політика могла б відіграти провідну роль у підтримці Європою України, що надається від початку жорстокої російської агресії, а також допомогти ще більше інтегрувати економіку України шляхом усунення тарифів на український експорт до ЄС», - наголосив виконавчий віцепрезидент ЄК.

Як повідомлялося, у Брюсселі відбулася зустріч європейських міністрів з питань торгівлі, які обговорили ситуацію на Єдиному ринку ЄС та шляхи для підвищення його конкурентоспроможності.
 

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