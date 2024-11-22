Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп обрав нового кандидата на посаду генпрокурора США після відмови Гетца
08:53 22.11.2024 |
Переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп вирішив висунути колишнього генерального прокурора Флориди Памелу (Пем) Бонді на посаду керівника Міністерства юстиції. Перед тим кандидат новообраного президента Метт Гетц відмовився від посади генпрокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Трампа, Пем "переорієнтує Міністерство юстиції на його мету - боротьбу зі злочинністю та відновлення безпеки Америки".
"Я знав Пем багато років - вона розумна і жорстка, вона перший боєць Америки, яка чудово впорається з роботою генерального прокурора!" - йдеться в заяві новообраного президента Штатів на платформі Truth Social.
У разі підтвердження Бонді має очолити у відомстві відділ у центрі багатьох ключових політичних ініціатив Трампа, включаючи плани посилення імміграційного контролю та охорони кордону.
Нагадаємо також, що раніше Трамп пообіцяв "оновити" склад Міністерства юстиції США, яке він критикував за два федеральні звинувачення, висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом щодо спроби обраного президента скасувати вибори 2020 року та незаконного зберігання секретних документів.
Що відомо про Пем Бонді
59-річна Памела Бонді є американським адвокатом та політиком, представницею Республіканської партії США. Вона обіймала посаду 37-го генерального прокурора Флориди з 2011 по 2019 рік, ставши першою жінкою, обраною на цю посаду.
У 2020 році Бонді була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту.
Бонді до 2024 року очолила юридичний підрозділ Інституту політики, який підтримує Трампа.
"Самоусунення" кандидата Трампа у генпрокурори Гетца
Спочатку Трамп обрав конгресмена з Флориди Метта Гетца своїм генеральним прокурором в майбутній адміністрації.
При цьому американські ЗМІ повідомляли, що Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора.
Так, зазначимо, що для того, щоб Гетц отримав посаду, його призначення має спершу погодити американський Сенат.
Нагадаємо, що Гетц, зокрема, був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв'язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.
Проте вчора, 21 листопада, Гетц заявив, що більше не буде претендувати на посаду нового генпрокурора після ретельної перевірки Комітетом з етики Палати представників щодо звинувачень у його участі в сексуальних домаганнях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили санкції проти десятків російських банків, серед них – «Газпромбанк»
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Американський інвестор зацікавився купівлею «Північного потоку-2", – ЗМІ
|Іран запустить нові та вдосконалені центрифуги у відповідь на резолюцію МАГАТЕ
|Глава SEC Гері Генслер достроково піде у відставку - 20 січня 2025р
|Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу - представниця МВФ
|США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії
|США не бачать ознак готовності Росії застосувати в Україні ядерну зброю - Білий дім
Бізнес
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata