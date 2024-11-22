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США попередили свої оборонні компанії про диверсійні загрози Росії
08:45 22.11.2024 |
Американські офіційні особи попередили американські оборонні компанії в четвер, що Росія може націлитись на них в рамках потенційно посиленої диверсійної кампанії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.
У новому попередженні йдеться про те, що російські спецслужби проводять диверсійні операції проти європейських оборонних компаній "з метою підірвати підтримку України з боку країн-членів Альянсу".
За словами офіційних осіб, російська диверсійна кампанія збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, принаймні, потенційно, в США.
Попередження було оприлюднене Національним центром контррозвідки і безпеки, який консультує американський бізнес щодо розвідувальних загроз з боку потенційних супротивників.
Центр часто попереджає про спроби російського та китайського урядів викрасти інтелектуальну власність, або про потенційні кіберзагрози проти американського бізнесу.
Оприлюднене в четвер попередження закликає керівників оборонних компаній бути уважними до спостереження за їхніми об'єктами і персоналом.
Представники розвідки також заявили, що оборонні компанії повинні бути особливо уважними до потенційних збоїв, і мають посилити свою фізичну і онлайн-безпеку.
На додаток до захисту сайтів, центр запропонував посилити особисту безпеку керівників та інших ключових співробітників.
Попередження, за словами людей, поінформованих з цього питання, було частково викликане занепокоєнням щодо російської спроби вбивства керівника німецького виробника зброї.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі вирішило закрити російське консульство в Познані. Необхідність цього пояснили тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.
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