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АНАЛІТИКА

Пісторіус не балотуватиметься на пост канцлера Німеччини

 

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив членам Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що він не висуватиме свою кандидатуру як кандидата в канцлери від партії на виборах, які відбудуться у лютому.

"Я щойно поінформував лідерів нашої партії та парламентської групи про те, що я не висуватиму свою кандидатуру на посаду федерального канцлера, - сказав він у відео, розміщеному у каналах СДПН, цитує у четвер, 21 листопада, Reuters. - Це моє суверенне, особисте, цілком особисте рішення".

Таким чином Пісторіус відкрив шлях чинному канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) знову балотуватися на цей пост.

Сам Шольц заявляв про свої амбіції ще в липні, коли до розпаду "світлофорної коаліції" було ще далеко. "Я буду балотуватися в канцлери, щоб знову стати канцлером", - сказав він тоді.

Наступне засідання виконавчого комітету СДПН заплановане на понеділок, 25 листопада. Після цього 11 січня на партійній конференції відбудеться голосування за кандидатуру. Зазвичай це формальність, а перше офіційне представлення кандидата має відбутися раніше: на конференції 30 листопада в Берліні, пише dpa.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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