Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія попередила США про «Орєшнік» за пів години до удару
23:59 21.11.2024 |
Незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності, яку господар Кремля Владімір Путін назвав "Орєшніком", Росія попередила США про ракетний удар по Україні.
Про це на брифінгу для журналістів заявив посадовець США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Посадовець заявив, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".
Він додав, що протягом останніх днів Штати поінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.
Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.
Інформацію про попередження ввечері в четвер підтвердив пропагандистському агентству ТАСС речник Кремля Дмитрій Пєсков. За його словами, Москва попередила американців про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".
"Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", - уточнив Пєсков.
За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.
Господар Кремля Владімір Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія попередила США про «Орєшнік» за пів години до удару
|Путін назвав удар по Дніпру «успішним випробуванням» нової ракети середньої дальності
|У Британії готові воювати з Путіним на східному фланзі НАТО, «якщо попросять»
|Командувач британської армії в Україні зустрівся з Зеленським і Сирським
|Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства
|Жовква обговорив із делегацією МЗС ів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї
Бізнес
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров