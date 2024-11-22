Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Одіозний кандидат Трампа у генпрокурори зняв свою кандидатуру
23:45 21.11.2024 |
Одіозний кандидат Дональда Трампа на посаду генерального прокурора США Метт Гейц заявив у четвер, що знімає свою кандидатуру з розгляду.
Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Він зазначив, що вчора мав "чудові зустрічі" з сенаторам та цінує їхні вдумливі відгуки і "неймовірну підтримку багатьох з них".
"Хоча імпульс був сильним, очевидно, що моє обрання несправедливо відволікало увагу від критично важливої роботи перехідної адміністрації Трампа/Венса. Не можна витрачати час на непотрібну затяжну сутичку у Вашингтоні, тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора", - зазначив він.
Гейц додав, що залишається "повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії".
"Для мене назавжди залишиться честю, що президент Трамп номінував мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку", - зазначив Гейц.
Раніше низка сенаторів-республіканців заявили оточенню Трампа, що Гейц навряд чи буде затвердженим у Сенаті через неоднозначну репутацію.
Кандидатура майбутнього генерального прокурора США викликала критику в Міністерстві юстиції.
Нагадаємо, що Гейц - затятий прихильник Трампа - був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв'язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.
Крім того, Метт Гейц поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія попередила США про «Орєшнік» за пів години до удару
|Путін назвав удар по Дніпру «успішним випробуванням» нової ракети середньої дальності
|У Британії готові воювати з Путіним на східному фланзі НАТО, «якщо попросять»
|Командувач британської армії в Україні зустрівся з Зеленським і Сирським
|Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства
|Жовква обговорив із делегацією МЗС ів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї
Бізнес
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров