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АНАЛІТИКА

Рекордні витрати на оборону, скорочення пенсій: у РФ затвердили бюджет на 2025-27 роки

 

Державна Дума на пленарному засіданні у четвер, 21 листопада, у третьому, остаточному читанні затвердила закон про бюджет на 2025-27 роки.

Про це пише видання The Moscow Times.

Згідно з документом, наступного року уряд Росії має намір знову збільшити фінансування армії і вперше за багато років планує скоротити номінальні витрати на соціальну підтримку громадян.

Стаття "соціальна політика", до якої включені витрати на пенсії та допомоги, зменшиться з 7,73 трлн рублів цього року до 6,49 трлн. 2026 року соціальні витрати збільшаться до 7,19 трлн рублів, а 2027 - до 7,2 трлн.

Заощаджені гроші переходять до військового бюджету, частка якого у видатках скарбниці встановить новий рекорд із радянських часів - 32,5%.

Для порівняння: у перший рік війни з Україною оборонні витрати становили 17% бюджету, 2023 - 19% , поточного року - 29,5% .

У 2025 році в Росії планується витратити на оборону рекордні 13,5 трильйона рублів. У 2026 - 12,8 трильйона, а в 2027 - 13,1 трильйона. Порівняно з поточним роком витрати у 2025 році збільшаться на 25%, щодо 2023 року - вдвічі, а якщо порівнювати з довоєнним 2021 - стануть більше практично в 4 рази.

Військовий бюджет досягне 6,2% національного ВВП. При цьому практично кожен третій рубль буде витрачено за засекреченими статтями.

Ще 3,46 трлн рублів уряд виділить на статтю "національна безпека", куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

Витрати бюджету освіту мало зміняться: 1,57 трлн рублів наступного року проти 1,54 трлн у поточному. А фінансування пропагандистських держЗМІ зросте до нового рекорду: вони отримають 137,2 млрд рублів - на 13% більше, ніж 2024.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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