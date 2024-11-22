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АНАЛІТИКА

У Росії найбільша алмазна компанія заявила про кризу і закриття копалень

 

Російська алмазодобувна компанія "Алроса" оголосила про закриття видобутку у низці шахт. Компанія також хоче скоротити витрати на співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Варто нагадати, що "Алроса" вважається найбільшим у світі виробником алмазів. Відомо, що компанія хоче скоротити фонд оплати праці на 10% коштом оплати керівників службовців, введення неповного робочого дня, відпусток своїм коштом та інших. Будуть проведені звільнення, для зменшення кількості персоналу.

"Ця криза досить глибока. Якщо подивитися на тривалість, то вже другий рік поспіль ми фіксуємо незмінне зниження цін. Ми зараз, звичайно, у такому досить непростому стані перебуваємо... І наше завдання, звичайно, пережити, перечекати цей період, дочекатися, коли ціни знову зростатимуть", - сказав голова компанії Павло Мариничев.

Компанія хоче оптимізувати плани з видобутку. Зокрема, виробник алмазів призупинить частину найменш рентабельних родовищ, але поверне їх у роботу при відновленні ринків.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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