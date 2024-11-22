Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії найбільша алмазна компанія заявила про кризу і закриття копалень
23:19 21.11.2024 |
Російська алмазодобувна компанія "Алроса" оголосила про закриття видобутку у низці шахт. Компанія також хоче скоротити витрати на співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Варто нагадати, що "Алроса" вважається найбільшим у світі виробником алмазів. Відомо, що компанія хоче скоротити фонд оплати праці на 10% коштом оплати керівників службовців, введення неповного робочого дня, відпусток своїм коштом та інших. Будуть проведені звільнення, для зменшення кількості персоналу.
"Ця криза досить глибока. Якщо подивитися на тривалість, то вже другий рік поспіль ми фіксуємо незмінне зниження цін. Ми зараз, звичайно, у такому досить непростому стані перебуваємо... І наше завдання, звичайно, пережити, перечекати цей період, дочекатися, коли ціни знову зростатимуть", - сказав голова компанії Павло Мариничев.
Компанія хоче оптимізувати плани з видобутку. Зокрема, виробник алмазів призупинить частину найменш рентабельних родовищ, але поверне їх у роботу при відновленні ринків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія попередила США про «Орєшнік» за пів години до удару
|Путін назвав удар по Дніпру «успішним випробуванням» нової ракети середньої дальності
|У Британії готові воювати з Путіним на східному фланзі НАТО, «якщо попросять»
|Командувач британської армії в Україні зустрівся з Зеленським і Сирським
|Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства
|Жовква обговорив із делегацією МЗС ів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї
Бізнес
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров