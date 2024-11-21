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АНАЛІТИКА

У Росії ставки за споживчими кредитами досягли 44%. Проблеми з погашенням зростають

 

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початок листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальна ставка зросла до 44%. Про це повідомив директор з кредитування російської компанії "Порівняй" Мохамед Гамзаєв, пише The Moscow Times.

"Ключова ставка [Центробанку РФ - Ред.], як очікується, продовжить рости до кінця року, що в цілому впливає на діапазон ставок у споживчому кредиті", - пояснив Гамзаєв.

Він також зазначив, що максимальні ставки за депозитами не підвищувалися з початку місяця: вони становлять 27% для депозитів і 23% для ощадних рахунків.

Центральний банк країни 25 жовтня підвищив ключову ставку з 19% до 21%. На найближчому засіданні ради директорів ЦБ, яке відбудеться в грудні, регулятор може підняти ставку до 23%, прогнозує головний аналітик російського Совкомбанку Михайло Васильєв.

За його словами, до кінця року інфляція зросте до 8,4%, тому регулятор буде змушений знову посилити монетарну політику.

У жовтні російські банки видали фізособам 1,94 млн готівкових кредитів на загальну суму $3,06 млрд (309 млрд рублів). Це на 28% менше, ніж у вересні, і на 43% менше, порівняно із жовтнем минулого року.

При цьому рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з моменту пандемії в 2020 році. За вісім місяців 2024 року прострочили заборгованість 800 000 росіян, а загальна кількість неплатників сягнула 6,2 млн.

Видання пише, що проблеми з погашенням кредитів має майже половина позичальників: 35% мають малу складність, 12% - серйозну, а 1% визнають, що більше не можуть платити взагалі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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