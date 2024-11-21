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Мінфін США ввів санкції проти 11 керівників ЦБ РФ, зокрема перших заступників голови
18:26 21.11.2024 |
Мінфін США ввів санкції проти 11 високопоставлених співробітників Банку Росії, зокрема проти двох перших заступників голови Дмитра Туліна і Володимира Чистюхіна, заступника голови Ольги Полякової, випливає з повідомлення OFAC.
Під санкції також потрапило кілька директорів департаментів ЦБ: Алла Бакіна, Єлизавета Данилова, Гульнара Хайдаршина, Михайло Ковригін, Катерина Лозгачова, Олександр Морозов, Кирило Пронін і Богдан Шабля.
OFAC у вересні 2022 року ввів санкції щодо голови ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної та її першої заступниці Ольги Скоробогатової.
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