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АНАЛІТИКА

Мінфін США ввів санкції проти 11 керівників ЦБ РФ, зокрема перших заступників голови

 

Мінфін США ввів санкції проти 11 високопоставлених співробітників Банку Росії, зокрема проти двох перших заступників голови Дмитра Туліна і Володимира Чистюхіна, заступника голови Ольги Полякової, випливає з повідомлення OFAC.

Під санкції також потрапило кілька директорів департаментів ЦБ: Алла Бакіна, Єлизавета Данилова, Гульнара Хайдаршина, Михайло Ковригін, Катерина Лозгачова, Олександр Морозов, Кирило Пронін і Богдан Шабля.

OFAC у вересні 2022 року ввів санкції щодо голови ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної та її першої заступниці Ольги Скоробогатової.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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