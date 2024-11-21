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АНАЛІТИКА

Китайські банки почали перекривати російським компаніям платежі через Індію, ОАЕ та Гонконг

 

Банки Китаю посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ і Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід».

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Представники російського бізнесу розповіли, що проводити оплату стає дедалі складніше: кредитні організації аналізують відвантажувальні документи - кому йде товар, куди і навіщо. До цього такі посилені перевірки були введені щодо переказів через Туреччину і країни СНД, але тепер вони поширилися на інші держави.

Представник «Опори Росії» в Китаї Ілона Горшенева-Долунц підтвердила це, додавши, що банки вимагають, щоб товар відвантажували саме в ту країну, звідки прийшли гроші. За допомогою посилення контролю організації намагаються уникнути вторинних санкцій.

Інший російський представник бізнесу, гендиректор АТ «Первая Группа» Олексій Порошин каже, що китайські банки «закручують гайки» перед приходом Дональда Трампа до влади, тому ситуація не покращиться у 2025 році. Трамп раніше оголосив «торговельну війну» КНР, і місцеві банки не ризикуватимуть, щоб не дати привід новій американській адміністрації для санкцій.

Однак варіанти надсилання платежів до Китаю все ще є, каже Порошин. Так, наприклад, як і раніше, йдуть прямі транзакції з регіональних російських банків у китайські. Також проходить оплата через Малайзію та Індонезію. Ще одна схема - це прямі платежі через філію російського банку до Китаю. Однак для цього треба мати відкриті рахунки в цій фінорганізації. Якщо вони є, то гроші доходять до постачальника за два-три дні, а банк бере фіксовану комісію за переказ 4%, .

Раніше стало відомо, що китайські банки почали блокувати рахунки російським компаніям через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.

Проблеми з платежами з Росії почалися ще 2022 року через санкції за війну в Україні. З грудня 2023 року банки з «дружніх» країн почали додатково посилювати підходи до роботи з російськими компаніями через указ президента США, згідно з яким іноземні банки можуть потрапити під обмеження за допомогу в угодах підсанкційним особам із Росії та сприяння поставкам російському ОПК. У липні 2024 року США посилили санкції, включивши до визначення військово-промислової бази всі російські підсанкційні особи, зокрема банки.
 

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