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Кувейт витратить понад 30 мільярдів доларів на збільшення видобутку нафти
16:27 21.11.2024 |
Кувейтська нафтова корпорація (KPC) планує витратити близько 10 млрд динарів (33 млрд доларів) протягом п'яти років на нарощування потужностей з видобутку нафти, роблячи ставку на стійкий попит на десятиліття вперед.
Про це повідомляє Bloomberg.
Витрати KPC є частиною інвестиційної програми вартістю 20 мільярдів динарів, яка розпочалася у квітні і охоплює всі сфери - від розвідки та видобутку до нафтохімії. Підрозділ розвідки та видобутку державної компанії має на меті досягти потужності у 3,2 мільйона барелів на день наступного року, а до 2035 року - 4 мільйони барелів на день.
Кувейтський прогноз щодо попиту перегукується з думкою низки інших виробників і трейдерів, таких як TotalEnergies SE і Vitol Group. Проте Міжнародне енергетичне агентство, радник ключових країн-споживачів, заявило, що використання нафти припинить зростати до 2030 року, оскільки перехід на електромобілі та відновлювані джерела енергії набирає обертів.
Кувейт вже входить до десятки найбільших світових виробників, видобуваючи трохи менше 2,5 млн барелів на день. Це випереджає інших членів ОПЕК - Нігерію та Лівію.
Потенційною перешкодою для розширення видобутку є її квота в рамках ОПЕК+, яка становить близько 2,4 мільйона барелів на день. Група має розпочати серію щомісячних збільшень видобутку на початку наступного року, але вони будуть скромними.
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