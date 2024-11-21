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Китайська супутникова компанія кине виклик Starlink Ілона Маска в Бразилії
15:58 21.11.2024 |
Китайська державна компанія планує запустити супутниковий сервіс, щоб конкурувати зі Starlink Ілона Маска в Бразилії, оскільки Пекін розширює свій вплив у Латинській Америці.
Про це повідомляє Financial Times.
Заява компанії SpaceSail, яка розробляє послуги високошвидкісного інтернету через низькоорбітальні супутники, була зроблена під час державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Бразилії, де він підписав оновлене партнерство з президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.
Угода відбулася після запеклої суперечки між Ілоном Маском, близьким союзником обраного президента США Дональда Трампа, і бразильською владою, яка цього року тимчасово заборонила X через ймовірну дезінформацію.
SpaceSail заявила, що домовилася з бразильською державною групою Telebrás про надання послуг супутникового зв'язку та широкосмугового інтернету на території Бразилії.
Компанії вивчатимуть попит у районах, не охоплених оптоволоконною інфраструктурою, з метою запуску послуги у 2026 році.
Бразилія намагається заохотити конкурентів компанії Starlink, яка контролює майже половину ринку супутникового інтернету в найбільшій країні Латинської Америки.
Компанія SpaceSail має амбітні плани щодо прискорення розгортання своїх супутників, маючи на меті досягти 15 тис космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті до 2030 року.
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