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Китай збільшив імпорт СПГ з США напередодні наступної торгової війни
15:54 21.11.2024 |
Цього року США збільшили продажі скрапленого природного газу в Китай, хоча це зростання може не тривати, якщо нова адміністрація Трампа вступить у суперечку з Пекіном щодо торгівлі.
За даними китайської митниці, оприлюдненими 20 листопада, Китай імпортував на 63% більше суперохолодженого палива з США за перші 10 місяців цього року порівняно з тим же періодом 2023 року. Це підняло США на п'яте місце у реєстрі постачальників Пекіна після Австралії, Катару, росії й Малайзії.
Попри те, що 3,9 млн тонн, відвантажених цього року, становлять лише близько 6% від загального обсягу Китаю, китайські покупці уклали контракт на 14 млн тонн американського СПГ, починаючи з 2026 року, повідомляє BloombergNEF.
Якщо Вашингтон продовжуватиме загрожувати 60%-м тарифом на китайські товари, у відповідь Пекін може включити мита на американський газ. Це те, що сталося під час останньої торговельної війни, коли Трамп був на посаді, що призвело до різкої зупинки експорту американського газу до Китаю на більшу частину 2019 року.
Звичайно, Китай також міг би використати свою масу купівлі газу як фішку для торговельних перемовин, пообіцявши купувати більше палива у США, щоб спробувати скоротити профіцит торгового балансу.
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