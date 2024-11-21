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Біля Малайзії організували найбільшу у світі тіньову перевалку нафти для обходу санкцій
15:53 21.11.2024 |
У Південнокитайському морі за 60 км від узбережжя Малайзії розташоване найбільше у світі місце зустрічі "тіньового флоту" танкерів для перевалки нафти.
Про це йдеться у розслідуванні агентства Bloomberg.
Кількість перевантажень нафти в цій зоні між танкерами подвоїлася з 2020 року. За консервативними оцінками, за дев'ять місяців 2024 року через неї пройшло близько 350 млн барелів нафти. Вартість цієї нафти оцінюється щонайменше у $20 млрд.
Перевалка використовується не російськими, а іранськими танкерами. Вони передають санкційну нафту іншим суднам, які потім доставляють нафту в основному до китайських портів. Водночас офіційно Китай не імпортує іранську нафту з 2022 року.
Перевалка знаходиться в винятковій економічній зоні Малайзії, але за межами її територіальних вод, тому країна обмежена у можливостях контролювати цю зону.
До того ж ні Малайзія, ні сусідні країни особливо не зацікавлені у посиленні контролю через економічні та політичні зв'язки з Іраном та Китаєм.
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