Для удару по нафтових доходах Кремля настав ідеальний момент, - Bloomberg

Падіння цін на нафту і період надлишкової пропозиції, що насувається, можуть створити ідеальну можливість для посилення санкцій щодо російських поставок до такого ступеня, що вони фактично почнуть бити по кишені Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає нафтовий стратег Bloomberg Джуліан Лі, чинний механізм обмеження цін, який насправді не обмежив доходи Москви від продажу нафти, був запроваджений на вимогу адміністрації США, стурбованої тим, що фактичне скорочення російського експорту призведе до різкого зростання цін. Однак це вже не викликає тих побоювань, які були два роки тому, коли цей захід розроблявся.

Навіть за геополітичної напруженості на Близькому Сході, яка досягла найбільшого рівня за десятиліття, нафта марки Brent все ще коливається нижче 75 доларів за барель і опустилася нижче 70 доларів у вересні. Це на чверть менше, ніж було, коли було розроблено цінову межу.

У публікації йдеться про те, що санкції, накладені на окремі танкери за порушення цінового ліміту, були помірно успішними. Ці суди спочатку простоювали місяцями після того, як їх включили до списків США, Великої Британії чи Євросоюзу.

Зовсім недавно Москва почала повертати їх до ладу. Їхнє повернення не мало наслідків для тих, хто приймав судна у своїх портах. "Можливо, настав час це зробити", - пише нафтовий стратег Bloomberg.

Тіньовий флот

Наразі санкції однієї чи кількох із трьох адміністрацій поширюються на 90 нафтових танкерів. Значне збільшення цього числа (тіньовий флот, який використовується для перевезення російської нафти, оцінюється приблизно в 600 суден) і запровадження реальних витрат на їх використання сильно вдарять по Москві, йдеться у публікації.

Якби індійські, китайські та турецькі нафтопереробні заводи вдалося переконати припинити чи скоротити імпорт російської сирої нафти, що перевозиться на судах тіньового флоту, експорт нафти з Москви неминуче впав би.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, вилучення з ринку 1 млн барелів російської сирої нафти на день насправді може лише збалансувати попит та пропозицію у першій половині 2025 року.

"На слабкому ринку вплив цін буде керованим. Вплив на військову скарбницю Кремля буде набагато руйнівнішим", - йдеться у публікації.

Крім того, є досить вільні виробничі потужності, які могли б компенсувати будь-яку втрату російських барелів.

Група виробників нафти ОПЕК теоретично могла б збільшити постачання більш ніж на 5 млн барелів на день, якби вони цього захотіли. Це майже вдвічі більше за російський експорт сирої нафти морем.

Відносини між Ер-Ріядом і Москвою зараз набагато ближчі, ніж у березні 2020 року, коли Кремль відмовився слідувати лінії Саудівської Аравії у питаннях політики видобутку.

Тоді короткочасний період загального виробництва був раптово та драматично перерваний обвалом на нафтових ринках, викликаним пандемією COVID-19.

Зараз далеко не ясно, чи вибере Ер-Ріяд Вашингтон замість Москви, коли мова зайде про нафтову політику.

Шанс для Байдена

Президент США Джо Байден, що йде в останні дні, продемонстрував, що він готовий посилити підтримку України перед своїм виходом з Білого дому. Ефективні санкції, спрямовані проти російського експорту нафти, стали б благом для Києва.

"Якщо Захід серйозно має намір завдати удару по нафтових доходах президента Володимира Путіна, то у нього може не бути кращої можливості зробити це за кілька тижнів до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, уряд США має намір удвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.