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У США чоловік готував теракт на фондовій біржі у Нью-Йорку
11:37 21.11.2024 |
Мешканця Флориди Харуна Абдул-Маліка Йенера заарештували за звинуваченням у підготовці вибуху на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Про це стало відомо після розсекречення судових документів, пише The Hill.
Йенера звинувачують у спробі використання саморобного вибухового пристрою для знищення будівлі, яка використовується в міжштатній або міжнародній торгівлі.
Розслідування розпочалося в лютому, коли ФБР отримало інформацію, що Йенер зберігає схеми виготовлення бомб у відкритому складському приміщенні в місті Корал-Спрінгс, Флорида. Після обшуку агенти знайшли креслення для виготовлення бомб, електронні плати, годинники з таймерами та інше обладнання, придатне для створення вибухового пристрою.
У березні Йенер зізнався правоохоронцям, що мав досвід виготовлення ракет і бомб та намагався приєднатися до внутрішньої екстремістської групи. Він також розповів, що у 2015 році розглядав можливість приєднатися до ІДІЛ у боротьбі в Іраку, але відмовився, бо вважав, що організація не досягне своїх цілей.
Йенер планував здійснити вибух 18 листопада, називаючи це спробою "перезавантажити" уряд США. Він обговорював використання маскування під час закладання бомби та запис відеозвернення до ЗМІ. За його словами, вибух мав би виглядати як "маленький ядерний удар", що знищить усе довкола будівлі та вб'є всіх, хто перебував би всередині.
12 листопада Йенер записав аудіозвернення, яке планував надіслати до NBC News. За словами слідчих, він заявив агенту під прикриттям: "Я відчуваю себе, як бен Ладен".
Йенеру висунуто офіційні обвинувачення, розслідування триває.
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