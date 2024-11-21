Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Санкції працюють. В Росії половина літаків Airbus зупинили польоти через нестачу запчастин

 

В Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321 neo - з 66 літаків, які є в розпорядженні російських авіакомпаній, 34 більше не підіймаються в повітря. Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсант" із посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел видання, призупинення польотів сталося через труднощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) і French Leap.

Крім цього, до половини авіалайнерів можуть вже не повернутись до польотів. Ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку російської авіакомпанії S7 фактично вичерпані.

Джерела також зазначають, що P&W відкликала свої двигуни минулого року, змусивши авіакомпанії скоротити рейси, і цього літа Airbus знизив плани на нові літаки через нестачу двигунів.

Прогнозується, що за відсутності ремонту в Росії літаки A320/А321 neo буде масово списано з 2026 року.

Деякі авіакомпанії звернулися до Мінтрансу країни за дозволом на вивезення авіалайнерів за кордон для ремонту, але не отримали жодної відповіді.

Деякі співрозмовники видання вважають, що це навряд чи допомогло б - ремонт можна робити тільки в "недружніх" для Росії країнах, а постачання двигунів відстежуються, щоб вони не дісталися до РФ.

До повномасштабної війни в Україні російські компанії налічували 1031 літак. Майже дві третини становили літаки виробництва Boeing і Airbus.

США, ЄС, Велика Британія та інші країни заборонили експорт товарів і технологій у Росію, що використовуються в авіаційному і космічному секторах. Boeing і Airbus призупинили технічне обслуговування, підтримку і запчастини для російських авіакомпаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0140  0,01 0,02 41,6412  0,01 0,03
EUR 43,4060  0,07 0,16 44,1516  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,02 0,05 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес