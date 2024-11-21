Санкції працюють. В Росії половина літаків Airbus зупинили польоти через нестачу запчастин

В Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321 neo - з 66 літаків, які є в розпорядженні російських авіакомпаній, 34 більше не підіймаються в повітря. Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсант" із посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел видання, призупинення польотів сталося через труднощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) і French Leap.

Крім цього, до половини авіалайнерів можуть вже не повернутись до польотів. Ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку російської авіакомпанії S7 фактично вичерпані.

Джерела також зазначають, що P&W відкликала свої двигуни минулого року, змусивши авіакомпанії скоротити рейси, і цього літа Airbus знизив плани на нові літаки через нестачу двигунів.

Прогнозується, що за відсутності ремонту в Росії літаки A320/А321 neo буде масово списано з 2026 року.

Деякі авіакомпанії звернулися до Мінтрансу країни за дозволом на вивезення авіалайнерів за кордон для ремонту, але не отримали жодної відповіді.

Деякі співрозмовники видання вважають, що це навряд чи допомогло б - ремонт можна робити тільки в "недружніх" для Росії країнах, а постачання двигунів відстежуються, щоб вони не дісталися до РФ.

До повномасштабної війни в Україні російські компанії налічували 1031 літак. Майже дві третини становили літаки виробництва Boeing і Airbus.

США, ЄС, Велика Британія та інші країни заборонили експорт товарів і технологій у Росію, що використовуються в авіаційному і космічному секторах. Boeing і Airbus призупинили технічне обслуговування, підтримку і запчастини для російських авіакомпаній.