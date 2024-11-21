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АНАЛІТИКА

США висунули обвинувачення другому за багатством мільярдеру Азії

 

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення індійському мультимільярдеру Гаутаму Адані й топменеджерам компанії Adani Green. Воно стосується схеми хабарництва на суму понад $250 млн, йдеться на сайті міністерства.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) паралельно подала позов щодо "масштабної схеми хабарництва" за участю компаній Adani Green і Azure Power.

За версією слідства, обвинувачені підкупили індійських урядовців, щоб отримати вигідні контракти на постачання сонячної енергії, що мали генерувати понад $2 млрд прибутку протягом 20 років.

Хоча інкримінований злочин стався в Індії, США мають легальні підстави висувати обвинувачення. Підозрювані залучали фінансування від американських інвесторів та міжнародних фінансових установ, у зв'язку з чим їхні дії підпадають під закон про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA).

Підозрювані залучили понад $3 млрд через позики й випуски облігацій, базуючись на неправдивій інформації. Американське слідство стверджує, що компанія фальсифікувала звіти про антикорупційні практики для залучення фінансування від міжнародних інвесторів і фінансових установ.

Деякі підозрювані видаляли електронні листи, документи й інші матеріали, пов'язані з корупцією, і обманювали слідство, приховуючи свою участь у схемі.

62-річний Адані - друга за багатством людина в Азії після Мукеша Амбані, його статки оцінюються у $85 млрд. Адані розпочав свою кар'єру з торгівлі діамантами, у 1988 році заснував власну торгівельну компанію, а згодом - холдинг Adani Enterprises. Мільярдер має активи у різних секторах: електроенергетика, зокрема "зелена", транспортна інфраструктура, медіа. Вважається близьким соратником прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Індія
 

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