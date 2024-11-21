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Нідерланди передали останні F-16 до Румунії для навчань, зокрема й українців
10:28 21.11.2024 |
Нідерланди у середу, 20 листопада, прозвітували про передання останніх двох винищувачів F-16 до навчального центру на румунській авіабазі Фетешть.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило нідерландське Міністерство оборони.
З 18 літаків F-16, обіцяних Нідерландами, останні два передали до Європейського центру підготовки пілотів F-16 в Румунії вдень у середу.
"Спочатку літаки використовувались для підготовки лише румунських пілотів, а тепер і українських", - додало оборонне відомство Нідерландів.
Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.
Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди - літаки F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та обслуговування.
У вересні стало відомо, що перша група українських льотчиків розпочала опанування F-16 на базі центру.
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