Нідерланди передали останні F-16 до Румунії для навчань, зокрема й українців

Нідерланди у середу, 20 листопада, прозвітували про передання останніх двох винищувачів F-16 до навчального центру на румунській авіабазі Фетешть.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило нідерландське Міністерство оборони.

З 18 літаків F-16, обіцяних Нідерландами, останні два передали до Європейського центру підготовки пілотів F-16 в Румунії вдень у середу.

"Спочатку літаки використовувались для підготовки лише румунських пілотів, а тепер і українських", - додало оборонне відомство Нідерландів.

Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди - літаки F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та обслуговування.

У вересні стало відомо, що перша група українських льотчиків розпочала опанування F-16 на базі центру.