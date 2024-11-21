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АНАЛІТИКА

Британія та Молдова підписали оборонний пакт про протидію російській агресії

 

Велика Британія та Молдова започаткували нове партнерство у сфері оборони та безпеки на тлі загроз з боку Росії. Підписали пакт про протидію російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що про ініціативу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до столиці Молдови Кишинева.

У МЗС Британії зазначили, що пакт спрямований на "розбудову широкої співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз".

"Молдова є життєво важливим партнером Великої Британії у сфері безпеки, і саме тому, щоб посилити її стійкість до російської агресії та забезпечити безпеку на британських вулицях, я поглиблюю співпрацю у сфері нелегальної міграції та започатковую нове партнерство у сфері оборони та безпеки", - заявив Леммі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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