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Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті, - Axios
08:58 21.11.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп вимагає, щоб сенатори від Республіканської партії спробували завадити демократам затвердити більшу кількість суддів в американських судах до інавгурації нового глави Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання нагадало, що президенту Джо Байдену лишилося затвердити 15 суддів до рекорду, який Трамп встановив під час свого першого президентського терміну в 2016-2020 роках (234 суддівських призначення).
"Демократи намагаються заповнити суди радикально лівими суддями, які вже йдуть на вихід. Сенатори-республіканці повинні з'явитися і тримати лінію - більше жодного судді не буде затверджено до дня інавгурації!", - написав новообраний президент у соцмережі Х.
У середу, 20 листопада, демократи затвердили ще двох суддів з перевагою 50 голосів над 48. Сенаторам від Республіканської партії Теду Крузу і Майку Брауну забракло голосів.
Це питання порушувалося під час обіду Республіканської партії в середу. Сенатори обговорювали, чи є спосіб змусити Брауна піти у відставку і знайти когось, хто б швидше посів його місце. Браун був обраний губернатором Індіани в листопаді.
"Я дуже розлючений - 90% успіху дається завдяки зовнішнім проявам. У мене є кандидат в 4-му окрузі, якого, якщо мої колеги стануть на мій бік, я зможу перемогти, забезпечивши собі голоси демократів. Для мене це дуже особисте", - заявив журналістам сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс.
Видання Axios нагадало, що в Сенаті республіканці, разом зі своїм новим лідером більшості Джоном Тьюном, ведуть боротьбу за суддів із лідером демократичної більшості Чаком Шумером, що йде у відставку.
У понеділок Тьюн оприлюднив план агресивного захисту від остаточних номінантів президента Джо Байдена. Натомість Шумер готовий подолати цей захист за допомогою голосувань пізно ввечері та на вихідних.
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