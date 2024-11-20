Ліхтенштейн узгодив режими санкцій проти Білорусі та Росії

Уряд Ліхтенштейну у вівторок, 19 листопада, гармонізував санкційні заходи проти Білорусі з аналогічними обмеженнями стосовно Росії.

Про це йдеться в повідомленні ліхтенштейнського уряду, пише "Європейська правда".

Своїм рішенням влада Ліхтенштейну внесла поправки до постанови про санкції проти Білорусі, запроваджені за сприяння повномасштабній російській агресії, та приєдналась до рішення ЄС від 29 червня 2024 року.

"Цим рішенням ЄС гармонізував фінансові, товарні та торговельні санкції проти Білорусі з рівнем санкцій проти Росії в різних сферах. Заходи спрямовані зокрема на те, щоб унеможливити обхід санкцій ЄС проти Росії через Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Серед нових обмежень, які діють щодо Білорусі з боку Ліхтенштейну, - заборона на експорт товарів і технологій подвійного призначення, заборона на імпорт золота, алмазів, гелію, вугілля і сирої нафти, а також подальші заходи для протидії ухилянню від санкцій.

У квітні, як повідомлялось, Ліхтенштейн приєднався до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.