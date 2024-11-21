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АНАЛІТИКА

Трамп обрав кандидата у посли США при НАТО

 

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав юриста Метью Вітакера кандидатом на посаду посла США при НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа.

"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", - заявив Трамп.

Він зазначив, що Вітакер є "сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США".

Що відомо про Вітакера

Варто зазначити, що раніше Метью Вітакер ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентства Трампа - тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

Раніше він також був прокурором США в Південному окрузі Айови в адміністрації президента Джорджа Буша.

Трамп збирає команду

Після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп почав оголошувати імена ймовірних членів своєї нової адміністрації.

Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.

Зокрема, на посаду держсекретаря Трамп призначив сенатора Марка Рубіо.

Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам очолить дві посади в його адміністрації: Міністерство внутрішніх справ і нову Національну раду США з енергетики.

Новим прессекретарем Трамп обрав людину з його минулої адміністрації Керолайн Лівітт.

Спецпосланцем щодо миру в Україні може стати уродженець Росії Борис Епштейн.

А послом США в ООН Трамп обрав Елізу Стефанік, яка назвала Організацію "вигрібною ямою антисемітизму".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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