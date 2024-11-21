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Трамп обрав кандидата у посли США при НАТО
23:22 20.11.2024 |
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав юриста Метью Вітакера кандидатом на посаду посла США при НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа.
"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", - заявив Трамп.
Він зазначив, що Вітакер є "сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США".
Що відомо про Вітакера
Варто зазначити, що раніше Метью Вітакер ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.
Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентства Трампа - тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.
Раніше він також був прокурором США в Південному окрузі Айови в адміністрації президента Джорджа Буша.
Трамп збирає команду
Після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп почав оголошувати імена ймовірних членів своєї нової адміністрації.
Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.
Зокрема, на посаду держсекретаря Трамп призначив сенатора Марка Рубіо.
Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам очолить дві посади в його адміністрації: Міністерство внутрішніх справ і нову Національну раду США з енергетики.
Новим прессекретарем Трамп обрав людину з його минулої адміністрації Керолайн Лівітт.
Спецпосланцем щодо миру в Україні може стати уродженець Росії Борис Епштейн.
А послом США в ООН Трамп обрав Елізу Стефанік, яка назвала Організацію "вигрібною ямою антисемітизму".
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