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АНАЛІТИКА

Обрив кабелів у Балтійському морі: судном КНР, яке підозрюють у диверсії, керував росіянин

 

Капітаном китайського судна Yi Peng 3, яке підозрюють у причетності до пошкодження телекомунікаційних кабелів на дні Балтійського моря, виявився громадянин Росії. Ця інформація стала відомою після затримання судна силами оборони Данії, які зупинили його для перевірки, пише BILD.

Серед версій розглядають можливість механічного пошкодження, зокрема через спущений у воду якір або донний трал. Особливу увагу слідства привернуло судно Yi Peng 3 через його підозрілі маршрути. Судно, що вийшло із російського порту, було в зоні інциденту.

Федеральна поліція Німеччини долучилася до розслідування, надаючи підтримку Фінляндії та Швеції.

Близькість корабля до пошкоджених кабелів необов'язково свідчить про його причетність, інцидент порівнюють із торішніми пошкодженнями газопроводу та телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією. У тому випадку підозрюваним було інше китайське судно - NewNew Polar Bear. Розслідування цього випадку триває.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав ситуацію із пошкодженням кабелів у Балтійському морі ймовірною диверсією. Він зазначив, що кабелі навряд чи могли бути пошкоджені випадково, наприклад, через якір.

Кабель C-Lion1 є ключовою телекомунікаційною лінією між Німеччиною та Фінляндією.

Довжина кабелю становить 1173 кілометри, він пролягає дном Балтійського моря між затокою в Гельсінкі та німецьким Ростоком. Його було пошкоджено 18 листопада. Ремонтні заходи вже розпочато.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Данія
 

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