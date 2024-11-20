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Виробництво міді у світі перевищуватиме попит у 2024-2025 рр. - IWCC
15:52 20.11.2024 |
Виробництво міді у світі перевищуватиме попит у 2024-2025 рр., прогнозує Міжнародна рада з обробленої міді (IWCC).
Глобальне виробництво рафінованої міді за підсумками поточного року, як очікується, збільшиться на 3,4% і становитиме 26,71 млн тонн, а наступного року досягне 27,27 млн тонн.
Споживання металу цього року може зрости на 2,2% - до 26,14 млн тонн, у 2025 році - на 2,3%, до 26,73 млн тонн. Обидва показники будуть дещо нижчими, ніж прогнозувалося в травні, зазначається в повідомленні IWCC.
Зокрема, попит на мідь у 27 державах Європейського союзу і Великій Британії 2024 року очікується на рівні 2,941 млн тонн, що на 1,8% менше за минулорічний показник. Наступного року передбачається підвищення на 1,2% - до 2,975 млн тонн.
Споживання в Китаї за підсумками поточного року оцінюється в 14,603 млн тонн (зростання на 2,6%), наступного року - 14,832 млн тонн (збільшення на 1,6%).
В Японії прогнозується збільшення показника цього року на 2,3% - до 835 тис. тонн, у Північній Америці (Канада, Мексика і США) - на 2,1%, до 2,285 млн тонн. У 2025 році очікується підйом відповідно на 2% і 2,5%.
Торгова асоціація виробників міді та мідної продукції International Wrought Copper Council була створена в 1953 році. Її членами є близько 150 компаній з різних країн.
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