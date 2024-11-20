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АНАЛІТИКА

Японські компанії в Китаї відзначають погіршення ситуації в економіці, скорочують інвестиції

 

Японські компанії, що працюють у Китаї, дедалі песимістичніше оцінюють ситуацію в економіці цієї країни і багато хто з них скорочує або припиняє інвестиції в КНР.

Близько 64% компаній, які брали участь в опитуванні Японської торгово-промислової палати в Китаї, відзначили значне погіршення ситуації в китайській економіці порівняно з 2023 роком.

Китай, як і раніше, залишається найбільшим торговим партнером Японії. Однак багато японських компаній стикаються з труднощами у зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості, погіршенням дипломатичних відносин Токіо з Пекіном, а також посиленням конкуренції з боку китайського бізнесу.

Понад 40% компаній, які брали участь в опитуванні, заявили, що не задоволені умовами ведення бізнесу в Китаї. Деякі зазначили, що побоюються за безпеку своїх співробітників та їхніх родин, інші вважають за необхідне відновити безвізовий режим для туристичних поїздок японців до КНР, а також зняти заборону на імпорт у країну японських морепродуктів.

Опитування було проведено в другій половині жовтня, участь у ньому взяли представники 1,513 тис. компаній. З них 44% планують скоротити інвестиції в КНР або не вкладали в китайський бізнес весь цей рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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