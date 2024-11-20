Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай обігнав Німеччину за промисловим використанням роботів – дослідження
12:18 20.11.2024 |
Китай обігнав Німеччину за використанням роботів у промисловості, підкреслюючи проблеми, з якими стикається найбільша економіка Європи.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародної федерації робототехніки (IFR).
За щільністю роботів, важливим показником для міжнародних порівнянь автоматизації обробної промисловості, Південна Корея є світовим лідером з 1 012 роботами на 10 000 працівників, що на 5% більше, ніж у 2018 році.
Далі йде Сінгапур, а за ним Китай з 470 роботами на 10 000 працівників - більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році.
Це порівняно з 429 роботами на 10 000 працівників у Німеччині, де з 2018 року спостерігається щорічне зростання на 5%.
Повідомляється, що у минулому Німеччина значною мірою покладалася на свою промислову базу та експорт для зростання, але зараз вона стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку таких країн, як Китай.
У 2024 році в Німеччині очікується економічне скорочення другий рік поспіль, що зробить її найгіршим показником серед багатих демократій G7.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк скасував деякі валютні обмеження, але запровадив нові
|Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях
|Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України, - The Washington Post
|Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Китай обігнав Німеччину за промисловим використанням роботів – дослідження
|Тайвань вивчає можливість співпраці з Литвою у сфері БПЛА, попри тиск Китаю
|FT: Швеція вивчає можливу роль китайського судна у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
|У Росії атакували ще один арсенал та завод з виробництва дронів, – РНБО
|У РФ дрони вдарили по складу снарядів за 700 км від кордону
Бізнес
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos
|Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму
|США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа