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АНАЛІТИКА

Китай обігнав Німеччину за промисловим використанням роботів – дослідження

Китай обігнав Німеччину за промисловим використанням роботів – дослідження

 

Китай обігнав Німеччину за використанням роботів у промисловості, підкреслюючи проблеми, з якими стикається найбільша економіка Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародної федерації робототехніки (IFR).

За щільністю роботів, важливим показником для міжнародних порівнянь автоматизації обробної промисловості, Південна Корея є світовим лідером з 1 012 роботами на 10 000 працівників, що на 5% більше, ніж у 2018 році.

Далі йде Сінгапур, а за ним Китай з 470 роботами на 10 000 працівників - більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році.

Це порівняно з 429 роботами на 10 000 працівників у Німеччині, де з 2018 року спостерігається щорічне зростання на 5%.

Повідомляється, що у минулому Німеччина значною мірою покладалася на свою промислову базу та експорт для зростання, але зараз вона стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку таких країн, як Китай.

У 2024 році в Німеччині очікується економічне скорочення другий рік поспіль, що зробить її найгіршим показником серед багатих демократій G7.
За матеріалами: Економічна правда
 

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